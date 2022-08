Linke-Vorsitzender Martin Schirdewan: "Wir laufen als Gesellschaft in einen perfekten Sturm"

Linke-Vorsitzender: "Wir laufen als Gesellschaft in einen perfekten Sturm"

Die sich zuspitzende Energiekrise könnte laut Martin Schirdewan in einer sozialen Katastrophe enden. Seine Partei wolle den Druck auf die Bundesregierung erhöhen.

Angesichts rasant steigender Energie- und Lebensmittelpreise hat der Co-Vorsitzende der Linken, Martin Schirdewan, die Bundesregierung scharf kritisiert. Wenn es um eine "gerechte Verteilung der Lasten der zu erwartenden Krise" gehe, zeige die sich die Ampel-Koalition handlungsunwillig und -unfähig, sagte Schirdewan am Sonntag im ARD-Sommerinterview.

Nach Ansicht des Parteichefs drohe dem Land eine "soziale Katastrophe mit einer gewaltigen Welle von Energiearmut". Zusammen mit der Inflation führe diese dazu, "dass die Leute sich die Nahrungsmittel nicht mehr leisten können, dass die Mieten immer weiter steigen" – mit Gefahrenpotenzial auch für die Demokratie in Deutschland. "Wir laufen als Gesellschaft in einen perfekten Sturm", so Schirdewan.