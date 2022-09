Friedrich Merz: "Auf allen Seiten verbrannte Erde hinterlassen"

Beim liberalen Flügel sorgte wiederum jüngst die Nachricht für Aufregung, dass der Hamburger CDU-Landeschef und Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß in seinem Kreisverband den früheren Hamburger AfD-Fraktionschef Jörn Kruse in die Partei aufgenommen hatte – ohne Rücksprache mit dem Landesvorstand. Nach einer Krisensitzung in Hamburg soll dies zwar künftig nicht mehr möglich sein, aber Kruse darf erstmal bleiben.

In der Bundestagsfraktion, die Merz als Zweitjob ebenfalls führt, herrscht noch Ruhe. Weil er diese so gut im Griff habe, sagen die einen. Weil in der Fraktion unter Merz das Von-oben-nach-unten-Prinzip gelte, sagen die anderen. Entscheidungen treffe das Präsidium, richtige Diskussionen fänden nicht mehr statt.