Bericht: Habeck will an Atomausstieg festhalten

Zwei AKW sollen in Einsatzreserve gehen Habeck will an Atomausstieg festhalten Von t-online , dpa Aktualisiert am 05.09.2022 - 17:26 Uhr Lesedauer: 2 Min. Das Atomkraftwerk Grohnde, als es noch am Netz war. (Quelle: dpa-bilder)

Das Wirtschaftsministerium plant, zwei deutsche Atomkraftwerke länger am Netz zu lassen. Am geplanten Atomausstieg aber soll festgehalten werden.

Wirtschaftsminister Robert Habeck will an dem beschlossenen Atomausstieg festhalten und zwei Atomkraftwerke über das Ausstiegsdatum hinaus in den Reservebetrieb schicken. Das sei das Ergebnis des Stresstests, wie mehrere Medien mit Bezug auf Ministeriumskreise übereinstimmend berichten. Habeck will die Ergebnisse des Stresstests um 18 Uhr offiziell vorstellen.

Laut "Spiegel" und "Bild" sollen die Atomkraftwerke Neckarwestheim in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern bis Mitte April 2023 als Einsatzreserve am Netz bleiben. Am "Atomausstieg, wie er im Atomgesetz geregelt ist", solle festgehalten werden, hieß es demnach aus dem Wirtschaftsministerium.

Lindner für AKW-Weiterbetrieb

In der Ampelkoalition bahnt sich damit ein Konflikt an. FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte den Weiterbetrieb der drei noch produzierenden Atomkraftwerke gefordert – unabhängig vom Ergebnis des zweiten Stresstests. "In diesen Zeiten sollten alle Möglichkeiten genutzt werden, den Strompreis für die Menschen und die Betriebe zu reduzieren", sagte Lindner der "Süddeutschen Zeitung". "Das ist aus meiner Sicht ein wirtschaftspolitischer Stresstest, der neben dem energiepolitischen Stresstest auch eine Rolle spielen muss." Es spreche allerdings auch "viel dafür, dass zur Netzstabilität die drei Atomkraftwerke weiterbetrieben werden sollten".

Sowohl Grüne als auch SPD sind dagegen allenfalls zu einem zeitlich eng umrissenen Weiterbetrieb bereit, sollte der Stresstest das nahelegen. Auf die Frage, ob er auch ohne Empfehlung des Stresstests für einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke aus wirtschaftlichen Gründen plädiere, antwortete Lindner: "Exakt. In der Koalition müsse man über das Thema sprechen und eine Bewertung vornehmen. Mein Rat an uns ist, die physikalischen Fragen der Netzstabilität und die wirtschaftlichen Fragen des Energiepreises gemeinsam zu bewerten", sagte er.