Auf den ersten Blick ist das erstaunlich. Denn nach derzeitigem Stand der Umfragen wären allein in der Bundestagsfraktion mindestens die Hälfte der Abgeordneten ihren Job los, womöglich sogar alle. Eigentlich erwartet man da Angst, Bangen um die politische Karriere. Auf den zweiten Blick aber wird klar: Das gute Gefühl, das die Liberalen aktuell vermitteln wollen, speist sich nicht allein aus der Erfahrung früherer Wahlkämpfe, in denen sie ihre Kampagnenfähigkeit tatsächlich immer wieder bewiesen haben. Sondern auch aus der gesellschaftlichen Großwetterlage.

2024, das Jahr der "Wirtschaftswende"

Das Kalkül der Liberalen geht so: 2024 wird zu dem Jahr, in dem in Deutschland auch dem Letzten auffallen wird, wie schlecht es um die Wirtschaft steht. Wo ob des demografischen Wandels zwar sicherlich keine Massenarbeitslosigkeit zutage treten wird, wo aber doch jede und jeder, egal ob Firmenchef, Abteilungsleiter oder einfacher Angestellter, merken wird: Es läuft nicht rund, das Land kommt nicht so recht vom Fleck, unser Wohlstand wächst nicht mehr in gewohnter Manier. Wo den Deutschen klar wird: Jetzt müssen wir alle anpacken, und der Staat sollte uns dabei unterstützen und nicht hemmen.

Die "Wirtschaftswende", die Lindner und viele andere führende Liberale gerade propagieren, soll dieses Gefühl in echte, handfeste Politik gießen. Sie soll ein Angebot sein, das die beiden anderen Ampelpartner derzeit nicht machen, das aber auch die Union so – noch – nicht wahrnehmbar ins Schaufenster stellt.

Als vorläufiger Höhepunkt ist der Bundesparteitag Ende April angedacht. Der Entwurf eines Leitantrags, über den unlängst der "Spiegel" berichtete, soll dafür noch weiter ausgefeilt werden, der nun gefasste Präsidiumsbeschluss ebenso auf das Treffen ausstrahlen. "Der Parteitag wird sich sehr mit der Frage der Wirtschaftswende beschäftigen", sagt Djir-Sarai am Montag.

Besser nicht ganz richtig regieren als gar nicht

Was er unerwähnt lässt: Dabei könnte es durchaus laut zugehen, krawallig. Die Partei dürfte, so zeichnet es sich schon jetzt ab, noch stärker in den Angriffsmodus schalten – auch mit Blick auf SPD und Grüne, also die eigenen Koalitionspartner.

Die schäumen teils schon jetzt über das Gebaren der Liberalen in der jüngeren Vergangenheit. Das Nein zum Lieferkettengesetz und zum Naturschutzgesetz in Brüssel, das ständige Sticheln gegen das Bürgergeld, die aktuell so konfrontative Haltung bei der Kindergrundsicherung und die Steuersenkungspläne bei gleichzeitigem Festhalten an der Schuldenbremse: Für die Ampel, so sagen es viele Grüne und Sozialdemokraten, ist die FDP eine zunehmende Belastung.

Gleiches gilt für die Parteibasis der Liberalen. Ein Mitgliedervotum Anfang des Jahres ging allen Parolen von der Parteispitze zum Trotz nur knapp zugunsten des Verbleibs in der Ampel aus. Wäre es da nicht tatsächlich besser, die Koalition aufzukündigen, vielleicht so ähnlich wie einst 1982 mit einem Lindner- statt mit einem Lambsdorff-Papier?