Friedrich Merz ist dieser Tage viel unterwegs. Am Donnerstag in Aachen mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Am Freitag in Niedersachsen, der Heimat seiner Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen. Und am Wochenende spricht er in Leipzig, wo nicht nur die Europa-, sondern auch die Kommunal- und Landtagswahlen bevorstehen.