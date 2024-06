Den Grund dafür sieht Schnetzer unter anderem in der starken Präsenz der AfD auf sozialen Medien: "Die AfD hat dort eine gewisse Informationshoheit und entscheidet, was junge Menschen von der Partei erfahren." Warum die in Teilen rechtsextreme Partei bei der jungen Generation so erfolgreich ist und was demokratische Parteien dem entgegensetzen können, erklärt der Jugendforscher im Interview mit t-online.