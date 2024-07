Ja, das schließe ich aus. Ein Schleifen der Schuldenbremse wird es mit uns auch im parlamentarischen Verfahren nicht geben. Wir machen weder bei einer so genannten Reform mit, wie sie sich viele in CDU und CSU wünschen, noch wird es einen Notlagenbeschluss geben. Im Übrigen geht Letzteres auch gar nicht so leicht, wie es mancher in der SPD unterstellt: Die Notlage wird normalerweise von der Regierung ausgerufen, die das erklärtermaßen nicht tun will. Ein Notlagenbeschluss aus dem Parlament heraus, wenn die Regierung das gar nicht vorschlägt, ist mit uns nicht zu machen.

Schaut man sich den Kompromiss an, fällt auf: Die Regierung plant zahlreiche Extra-Ausgaben, etwa für die innere Sicherheit oder für Kinder. Wo wird jetzt eigentlich gespart?

Die Regierung spart vor allem bei Subventionen und das übrigens nicht erst seit diesem Haushalt. Nehmen Sie zum Beispiel die gestrichene Förderung für Elektroautos, die es so nicht mehr braucht. Entscheidend ist: Die Ministerien haben sich schlussendlich weitgehend an den Finanzplan gehalten und ihren Sparbeitrag geleistet, damit sind wir wieder auf Kurs.

Wir finanzieren alle notwendigen Verteidungsausgaben. Christian Dürr

Einer, der mehr wollte, ist Verteidigungsminister Boris Pistorius. Statt der geforderten 6,7 Milliarden Euro bekommt er nur 1,2 Milliarden Euro mehr. Reicht das aus, um eine Bundeswehr aufzubauen, die Putin abschreckt?

Wir haben, das darf man nicht vergessen, ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Damit finanzieren wir alle notwendigen Verteidigungsausgaben, und zwar nicht nur in 2025, sondern auch in den Folgejahren. Denn: Rüstungsaufträge abzuarbeiten, dauert viele Jahre. Wir garantieren so die Finanzierung heute, morgen und übermorgen. Bis 2028 soll der Wehretat laut dem neuen Finanzplan zudem von heute 52 Milliarden Euro auf 80 Milliarden Euro anwachsen.

Man könnte auch sagen, die Ampel macht es sich leicht, indem sie heute nicht schon mehr in die Bundeswehr investiert, dafür aber künftigen Regierungen diktiert, dass sie weit mehr ausgeben muss.

Nein, das stimmt so nicht. Mit diesem Verfahren halten wir uns lediglich an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das schreibt vor: Pro Jahr müssen die Summen bereitgestellt werden, die es dann jeweils braucht. Außerdem kenne ich keine demokratische Partei, die gegen höhere Ausgaben für die Bundeswehr in der Zukunft wäre und sich darüber beschweren dürfte.