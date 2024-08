Die Entscheidung um den Kanzlerkandidaten der Union rückt näher. Nach den Landtagswahlen bleibt CDU-Chef Merz ein sehr konkretes Zeitfenster, um die Sache zu klären. Das nicht zu nutzen, könnte verheerend sein.

In der CDU ist es dieser Tage so ruhig wie lange nicht mehr. Der Chef ist im Urlaub. Der Generalsekretär macht etwas Wahlkampf in Thüringen und Sachsen. Alles sehr gediegen, denn die heiße Phase kommt erst noch. Das Kontroverseste, was die Partei dieser Tage zu bieten hat, ist ein Fernsehauftritt der Rheinland-Pfälzerin Julia Klöckner, die sich in einer Talkshow mit der Komikerin und Aktivistin Enissa Amani zum Thema Nahost anschreit.

Ansonsten? Ruhe.

Wenn da nicht ein leichtes Fiepen wäre. Eine Art Tinnitus, der auch nach mehrfachem Nasezuhalten und Druck aus den Ohren lassen nicht wegzukriegen ist. Es handelt sich, wie sollte es anders sein, um die kleine Schwester aus Bayern, die CSU. Genauer gesagt: Markus Söder. Denn auch, wenn man es in der CDU schon fast vergessen haben mag, die K-Frage ist de facto noch nicht entschieden. Und wenngleich alles auf Friedrich Merz hinauszulaufen scheint, erinnert Bayern dieser Tage doch gerne daran, dass es am Ende nur mit und auf keinen Fall ohne sie geht.

Merz braucht einen Fahrplan – was passiert jetzt?

Eigentlich läuft für Merz gerade alles nach Plan. Nicht nur in der CDU ist man mittlerweile sicher, dass der Vorsitzende in wenigen Wochen zum Kanzlerkandidat gekürt wird. Selbst die Tatsache, dass die Mehrheit der Mitglieder dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst nach wie vor bessere Chancen einräumt, kann dem CDU-Chef auf gut Deutsch egal sein. Denn die Partei steht trotzdem geschlossen hinter ihm. Das oberste Gebot heißt Geschlossenheit. Bloß nicht streiten. Das sollen mal die von der Ampel machen.

Wirklich zurücklehnen kann Merz sich in seinem Urlaub trotzdem nicht. Denn der Vorsitzende muss, wenn er es nicht längst getan hat, einen Plan schmieden, um die Kandidatenkür nach den Landtagswahlen auch geräuschlos über die Bühne zu bringen. Nicht nur Söder, sondern auch die Ministerpräsidenten wollen eingebunden werden. Und bei der K-Frage darf dieses Mal nichts schiefgehen.

Bislang ist kein Fahrplan bekannt. Selbst im engen Umfeld des Vorsitzenden will keiner etwas wissen. Merz tue gut daran, seine Pläne für sich zu behalten, heißt es dort. Alles, was zu früh durchsickere, drohe der Entscheidung zu schaden. Allein das zeigt, wie heikel die Lage ist. Man will den Gegenüber einerseits vor vollendete Tatsachen stellen, ihn aber bloß nicht vor den Kopf stoßen – schon gar nicht, wenn der Gegenüber Markus Söder heißt.

"Es muss ganz leicht aussehen", so heißt es immer wieder aus der Parteispitze. Auch, wenn alle wissen: So ganz leicht wird das Manöver kaum werden.

Das Zeitfenster und warum die Ostwahlen keine Rolle mehr spielen

Es ist nicht lange her, da war man in der CDU noch gar nicht sicher, ob Merz der Richtige ist. Die Umfragewerte, öffentliche Ausfälle – das alles zahlte auf das Konto seiner Kritiker ein. Und auch Merz äußerte zeitweise fast so was wie Selbstzweifel. In einem Interview zwischen den Jahren sagte der CDU-Chef etwa der Deutschen Presse-Agentur, er werde nach der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2025 70 Jahre alt. "Ich wäre damit nach Konrad Adenauer der älteste Bewerber um das Amt des Bundeskanzlers in der Bundesrepublik Deutschland. Das sind Überlegungen, das sind Erwägungen, die ich auch im Blick behalten muss."