Aktualisiert am 09.09.2024 - 15:56 Uhr

Aktualisiert am 09.09.2024 - 15:56 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Faeser ordnet Kontrollen an allen deutschen Grenzen an

Bundesinnenministerin Faeser gibt neue Grenzkontrollen an allen deutschen Landesgrenzen bekannt. Die Entscheidung fällt einen Tag vor weiteren Gesprächen über die Migrationspolitik.

Um die Zahl der Einreisen von Menschen ohne Visum stärker einzudämmen, hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vorübergehende Kontrollen an allen deutschen Landgrenzen angeordnet und bei der EU-Kommission notifiziert. Das hat t-online am Montag aus Regierungskreisen erfahren. Auch die Deutsche Presse-Agentur berichtete.

Nach dem Migrationstreffen mit Unionsfraktion und Ländervertretern in der vergangenen Woche habe die Regierung nun zudem ein "Modell für europarechtskonforme und effektive Zurückweisungen entwickelt", hieß es aus Regierungskreisen weiter. Dieses Modell gehe über die derzeit erfolgenden Zurückweisungen hinaus. Weitere Details zu dem Vorschlag wurden zunächst nicht bekannt.

Faeser bietet Gespräche an

Faeser habe dies der Unionsfraktion mitgeteilt und vertrauliche Gespräche dazu angeboten. Ein solches Gespräch mit der CDU/CSU-Fraktion und dem Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz könnte an diesem Dienstag stattfinden, hieß es. Zurückweisungen an deutschen Landgrenzen gibt es derzeit nur in bestimmten Fällen: wenn jemand mit einer Einreisesperre belegt ist oder kein Asyl beantragt.