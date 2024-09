Beinah-Katastrophe an DHL-Zentrum?

Politische Farbenlehre Brombeere, Limette oder Spezi: Das bedeuten die Koalitionsnamen Von t-online , jse Aktualisiert am 30.09.2024 - 13:38 Uhr

Was ist mal schwarz, mal rot und mal lila? Eine Brombeere – und möglicherweise bald eine Koalition in Thüringen. Doch es gibt noch mehr kuriose Bündnistitel.

Rot, grün, pink, lila, schwarz, blau, grün: Wenn deutsche Parteien sich zu Koalitionsverhandlungen zusammensetzen, wird es oft farbenfroh. t-online erklärt, was die Bezeichnungen bedeuten.

Die Brombeere

Oft, aber nicht immer, werden Koalitionen nach den Landesflaggen benannt, für deren Farben die Parteien stehen. Nach den Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im Herbst 2024 liegt nun allerdings eine Option auf dem Tisch, die sich in keiner Flagge der Welt wieder findet: eine Koalition aus CDU (schwarz), SPD (rot) und BSW (lila).

In Ermangelung einer Landesflagge wandte sich Parteienforscher Karl-Rudolf Korte der Natur zu: Eine Brombeere trägt je nach Reifegrad die Farben Schwarz, Rot oder Lila – und so benannte Korte eine mögliche Koalition aus CDU, SPD und BSW nach der Beere.

Die Kiwi

Ebenso wie die Brombeere bedient sich die Kiwi-Koalition in der Natur: Ihr Name spielt auf die beiden Farben an, die man im Inneren einer Kiwi findet: Grün und Schwarz. Sie bezeichnet eine Koalition aus Grünen und CDU/CSU.

Die Limette

Als Limetten- oder Zitrus-Koalition wird eine Zusammenarbeit von Grünen (Grün) und FDP (Gelb) bezeichnet. Eine solche Zusammenarbeit ist in Deutschland bisher weder auf Bundes- noch auf Länderebene eingetreten.

Die Feige

Sie verbindet die Farben Rot, Grün und Lila. Zu einer Koalition haben sich die entsprechenden Parteien SPD, Grüne und BSW bisher allerdings weder auf Länder- noch auf Bundesebene vereinigt.

Die Spezi

Nach einem Softdrink ist die Koalition benannt, die aktuell unter Markus Söder (CSU) in Bayern regiert: In der Spezi-Koalition arbeiten die CSU (schwarz) und die Freien Wähler (orange) zusammen. In einer Spezi werden Cola und (meist Orangen-)Limonade vermischt. Markus Söder bezeichnet die bayerische Spezi-Koalition auch oft als Bayern-Koalition.

Große Koalition

Der Begriff "Große Koalition" stammt aus einer Zeit, als CDU und SPD noch unbestritten die beiden "großen" Parteien (oder Volksparteien) in Deutschland waren. Eine Koalition dieser beiden Parteien wurde als "Große Koalition" bezeichnet. Zuletzt regierte eine solche im Bund bis 2021 unter Angela Merkel (CDU).

Die Ampel

Diese Koalition besteht aus den Farben der Ampel: Rot (SPD), Gelb (FDP) und Grün (Die Grünen). Seit 2021 regiert eine Ampelkoalition im Bund unter Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Jamaika

Die Jamaika-Koalition unterscheidet sich nur in einer Farbe von der Ampel: Aus Rot (SPD) wird Schwarz (CDU/CSU). Zusammen mit dem Gelb der FDP und dem Grün der Grünen werden daraus die Farben der jamaikanischen Nationalflagge.

Nach der Bundestagswahl 2017 brach FDP-Chef Christian Lindner Verhandlungen für eine mögliche Jamaika-Koalition mit der Erklärung ab, er wolle lieber nicht als falsch regieren. Im Saarland regierte die "Schwarze Ampel" von 2009 bis 2012, in Schleswig-Holstein von 2017 bis 2022.

Deutschland

In einer Deutschland-Koalition kommen leicht abgeändert die Farben der deutschen Nationalflagge zusammen: Schwarz (CDU/CSU), Rot (SPD) und Gold (in diesem Fall das Gelb der FDP). Ein solcher Zusammenschluss regiert seit 2021 unter Rainer Haseloff (CDU) in Sachsen-Anhalt.

Kenia/Afghanistan

Schwarz, Rot und Grün sind nicht nur die Farben der CDU/CSU, SPD und Grünen, sondern auch die der Nationalflaggen zweier Länder: Kenia und Afghanistan. In Sachsen und Brandenburg arbeiten seit 2019 schwarz-rot-grüne Koalitionen zusammen, die allerdings voraussichtlich nur noch wenige Wochen amtierend regieren werden.

