Zu der fraktionsübergreifenden Initiative von Bundestagsabgeordneten für einen AfD-Verbotsantrag haben sich am Dienstag mehrere prominente Politiker skeptisch geäußert. "Ich kenne niemanden in der CSU-Landesgruppe, der diesen Antrag unterstützt", sagte der Gruppenvorsitzende Alexander Dobrindt der "Augsburger Allgemeinen". Auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert glaubt nicht an einen Erfolg der Initiative.