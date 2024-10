Die Gäste:

Steinberg: "Fast Mitleid mit deutschen Politikern"

Während Baerbock die deutsche Nahostpolitik vehement verteidigte und auf kleinere Erfolge hinwies, standen der Nahostexperte Guido Steinberg und der Publizist Daniel Gerlach dem Status quo kritisch gegenüber. "Die deutsche Außenpolitik hat in den letzten zehn Jahren enorm an Einfluss verloren. Die Politiker in der Region sehen die Region vor allem als sicherheitspolitisches Problem. Und da hat Deutschland nichts beizutragen – ganz einfach nichts", so Steinberg.

Baerbock entgegnete: "In der Außenpolitik hat man ja keinen Zauberstab und zaubert mal den Frieden herbei." Man dürfe seinen Einfluss in der Region nicht überschätzen – auch die USA könnten alleine nichts erreichen. "Natürlich kann man sagen, bis heute ist der Frieden nicht erreicht. Aber in diesen Momenten war dann auch realpolitische Außenpolitik, Schlimmeres zu verhindern." Wichtig sei es, mit arabischen Schlüsselstaaten zusammenzuarbeiten – dies müsse jedoch oft geheim bleiben, da sich die arabischen Länder "nicht öffentlich an einen Tisch setzen wollen".

Gerlach: "Konflikt scheint für Scholz nicht zu existieren"

Gerlach: "Was ist mit dem Sicherheitsinteresse der anderen Menschen?"

Gerlach kritisierte, dass die Interessen der Menschen im Libanon, in Gaza, in der Westbank und in anderen Teilen der Region "argumentativ in die zweite Reihe gestellt" würden: "Ich denke, was im Interesse Israels ist, darüber gibt es in Israel große Debatten, und im Zweifelsfall können das die Israelis selbst für sich entscheiden. Das ist für mich aber nicht der Punkt. Ich glaube, es ist in solchen Situationen Zeit zu sagen: Was ist mit dem Sicherheitsinteresse der anderen Menschen?", so der Publizist.