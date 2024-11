Den Einwurf der Gastgeberin, dass der Finanzminister ja nicht hingeworfen habe, sondern vom Kanzler entlassen wurde, wollte sie nicht gelten lassen: "Es ist ja nicht so, dass wir gestern zum ersten Mal über diesen Haushalt gesprochen haben", entgegnete die Grünen-Politikerin.

Vor dem Hintergrund eines drohenden Ausfalls der USA bei der Ukraine-Unterstützung führte sie an, dass der FDP-Chef den (Ex-)Koalitionspartnern zugesagt hatte, nach den US-Präsidentschaftswahlen noch einmal über die Möglichkeit zu sprechen, eine Notlage auszurufen und die Schuldenbremse auszusetzen. Dazu sei er aber nicht mehr bereit gewesen.

Baerbock äußerte die Hoffnung, künftig gemeinsam mit der Union Beschlüsse fassen zu können, schließlich sei das beim 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr auch gelungen. Davon konnte sie auch Sandra Maischbergers Einwand nicht abbringen, dass Oppositionsführer Friedrich Merz eine mögliche Kooperation an die Bedingung geknüpft hat, dass Olaf Scholz die Vertrauensfrage nicht erst im Januar, sondern sofort stellt. "Friedrich Merz hat nicht gesagt: ‚Never ever rede ich mit denen‘", so Baerbock.