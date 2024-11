Moderatorin Bärbel Schäfer warf in der Kommentatorinnenrunde bei "Maischberger" allerdings die Frage auf, ob sich die SPD den beliebten Pistorius nicht lieber aufbewahren will. Angesichts dramatisch schlechter Umfragewerte sei es fraglich, ob eine Trendwende in der kurzen Zeit bis zu den Neuwahlen gelingen könne. In dem Fall würde mit Pistorius ein politisches Talent "verheizt".