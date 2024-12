Robert Habeck: Er will Kanzler werden. (Quelle: Thomas Trutschel/imago)

Die Union bleibt laut aktuellem ZDF-Politbarometer trotz Verlusten weiterhin die stärkste Kraft. Die Grünen gewinnen an Boden.

Im aktuellen "ZDF"-Politbarometer können sich vor allem die Grünen verbessern, mit Abstand weiterhin vorn liegt aber die Union. In der am Freitag veröffentlichten Umfrage legen die Grünen im Vergleich zur Erhebung von vor zwei Wochen um zwei Prozentpunkte zu, sie stehen nun bei 14 Prozent. Vorn liegen CDU und CSU mit zusammen 33 Prozent und einem Plus von einem Punkt.