Esken zur Ampel: "Es ist lange ein Spiel gespielt worden"

"Politik in der Vertrauenskrise – wer hat jetzt den Plan für Deutschland?" lautete das Thema der letzten "Hart aber fair"-Ausgabe vor der Weihnachtspause. Von einem "historischen Tag" sprach Moderator Louis Klamroth angesichts der planmäßig verlorenen Vertrauensfrage von Kanzler Olaf Scholz – und kam zunächst auf die vorangegangene hitzige Debatte im Bundestag zu sprechen. Ob diese schon ein Vorgeschmack auf den nun beginnenden Wahlkampf gewesen sei, wandte er sich an die Journalistin Melanie Amann. Die stellvertretende "Spiegel"-Chefredakteurin bejahte und kritisierte die Schärfe der Auseinandersetzung: "Wenn Scholz Lindner die sittliche Reife abspricht, ist das brutal und unangemessen."

Ähnlich sahen das Christian Dürr und Reiner Haseloff. Der FDP-Fraktionsvorsitzende begrüßte zwar die "Chance, Unterschiede sichtbar zu machen", forderte aber, "das gegenseitige Kopfnotenverteilen" sein zu lassen. Wenn eine Koalition scheitere, trage jeder eine Mitschuld. "Es gibt in diesem hohen Haus auch Grenzen", pflichtete der CDU-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt bei und fügte in Bezug auf die Scholz-Wortwahl hinzu: "Man tritt so nicht nach."

Linken-Altstar Gregor Gysi forderte einen "Gesprächskreis aller demokratischen Parteien" zu der Frage, "warum die etablierte Politik von der CSU bis zur Linken so an Ansehen verloren hat".

Klamroth: Angestellte mit Job-Garantie bis 2032 eingeladen

Um eine von der aktuellen Wirtschaftskrise betroffene Bürgerin in die Diskussion einzubinden, hatte die "Hart aber fair"-Redaktion die Kölner Ford-Angestellte Svenja Bolldorf eingeladen – und damit keinen ganz überzeugenden Griff getan. Zwar zeigte sich die IT-Fachkraft eloquent und beklagte angesichts der geplanten Stellenstreichungen in ihrem Unternehmen eine "unglaubliche Verunsicherung" in der Belegschaft. Sie musste aber einräumen, dass ihr eigener Job bis 2032 sicher sei, was ihre Nöte wenig dringlich erscheinen ließ. Dennoch forderte sie angesichts der "massiven Transformation", in der sich ihre Branche befinde, staatliche Investitionen in die Lade-Infrastruktur für E-Mobilität sowie eine Deckelung des Industriestrompreises.