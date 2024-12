Nach Aussagen zu Magdeburg: CDU-Mann verlässt Partei

Der Kreisvorsitzende Maximilian Pohler sowie der Fraktionsvorstand forderten Knurr den Angaben nach am Samstag auf, Partei und Fraktion bis Montagabend zu verlassen. Dem sei Knurr am Sonntag nachgekommen, teilte Fraktionschef Thorsten Köster mit. "Gleichzeitig entschuldigen wir uns für seine nicht hinnehmbaren Entgleisungen", sagte Köster. Knurr sei im Februar in die CDU eingetreten und so Mitglied der Fraktion geworden.