"Das ist also jemand, der die Gegenwart verkauft zugunsten einer theoretisch denkbaren, fernen, hochtechnisierten Zukunft. Und in dem Kontext hat man alle Freiheiten, jetzt alle Schandtaten zu begehen zum Wohl von Milliarden und Abermilliarden kommenden Menschen, die ja vielleicht irgendwann geboren werden. Das ist, fürchte ich, eine quasi religiöse, sehr, sehr toxische Erzählung, und das könnte der Grund sein", spekulierte Lobo.

Für den Militärexperten Carlo Masala entspricht Elon Musk einem Typus, den man bislang vor allem in Russland verortet hat. Musk sei ein Oligarch, und zwar einer, dem es unter anderem darum gehe, Europa zu desintegrieren. Sein Wahlaufruf für die Alternative für Deutschland in der "Welt am Sonntag", der jüngst für viel Diskussionen gesorgt hatte, wirke auf ihn, als habe Musk keine Ahnung von der Partei und seinen Beitrag von einer KI verfassen lassen, sagte der Professor für Internationale Politik.

Ob und in welchem Ausmaß der Politikstil der Grünen und Musks Einmischungen das Wahlergebnis beeinflussen werden, bleibt abzuwarten. Bei "Markus Lanz" bot am Mittwochabend beides so viel Diskussionsstoff, dass das geplante dritte Thema, die Schattenflotte Vladimir Putins in der Ostsee, nicht mal mehr angeschnitten werden konnte.