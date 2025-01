Aktualisiert am 16.01.2025 - 22:48 Uhr

16.01.2025

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat erneut versichert, eine mögliche Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke sei von ihm 2022 "ergebnisoffen und ohne Tabus" geprüft worden. In einer knapp neunstündigen Anhörung des Atom-Untersuchungsausschusses des Bundestages betonte Habeck am Donnerstag weiter, die Richtschnur seines Handelns sei dabei stets "die Versorgungssicherheit für unser Land" gewesen. Am Abend erläuterte dann Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dem Ausschuss sein damaliges Vorgehen.