Merz: Bleibt in der Sache richtig, auch wenn die Falschen zustimmen

CDU-Chef Friedrich Merz hatte eigentlich noch vor ein paar Wochen ausgeschlossen, dass es zum Ende der Brandmauer kommen werde. Er hatte eine Selbstverpflichtung im Bundestag formuliert, um aussichtslose Showanträge zu verhindern und nicht in die Verlegenheit zu kommen, dass die AfD ihnen am Ende eine Mehrheit verschafft.

Eine sinnvolle Selbstverpflichtung, finden zumindest viele der anderen Parteien im Bundestag. Doch die wird nun ausgerechnet von demselben Friedrich Merz gebrochen. Nachdem ein ausreisepflichtiger Afghane in Aschaffenburg ein Kleinkind und einen Mann getötet hat, kündigte Merz in der vergangenen Woche mehrere Anträge für eine Migrationswende an. Ihm sei egal, wer diesen Anträgen zustimme. Auch, wenn es die AfD sei, hieß es bereits in der vergangenen Woche.

In einer Pressekonferenz am Montagmittag bekräftigt der Unions-Kanzlerkandidat das noch einmal: Seine Fraktion werde in dieser Woche zwei Anträge und einen Gesetzesentwurf in den Bundestag einbringen. "Es ist jetzt wirklich Zeit, Entscheidungen zu treffen", sagte er. Er wolle noch einmal sein Angebot an SPD, Grüne und FDP erneuern, zuzustimmen. "Ich suche keine anderen Mehrheiten", so der CDU-Vorsitzende.

Allerdings macht Merz auch klar, dass CDU und CSU die Anträge und den Gesetzesentwurf in jedem Fall einbringen werden, sprich auch dann, wenn etwa SPD und Grüne nicht mitstimmen. "Das, was in der Sache richtig ist, wird nicht falsch dadurch, dass die Falschen zustimmen", betont er.

Die FDP will ebenfalls zustimmen

Für eine Mehrheit braucht es allerdings nicht nur die AfD und die Union. Auch die FDP müsste zustimmen – und zusätzlich noch einige andere Abgeordnete, zum Beispiel von BSW oder aus den Reihen der Fraktionslosen. Die FDP plant, das zu tun. "Die Vorschläge der Union gehen grundsätzlich in die richtige Richtung und deswegen werden wir dem Fünf-Punkte-Plan der CDU/CSU-Fraktion auch unsere Zustimmung erteilen im Deutschen Bundestag", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr am Montag.

Zum Abstimmungsverhalten der AfD wisse er derzeit noch nichts. "Aber wenn wir uns zu einem Unionsantrag verhalten, dann können wir es nicht von taktischen Spielchen der AfD abhängig machen." Dürr erklärte außerdem, dass die FDP auch eigene Anträge einbringen wolle.

Diese dürften sich an dem orientieren, was zuvor der Bundesvorstand der FDP beschlossen hatte. In einem dreiseitigen Papier fordern die Liberalen als Antwort auf Aschaffenburg eine "neue Realpolitik" in Migrationsfragen. Unter anderem sprechen sie sich dafür aus, Entwicklungshilfe nur noch an Länder zu zahlen, mit denen es Rücknahmeabkommen für abgelehnte Asylbewerber gibt. Zudem solle die EU mit der Türkei eine Neuauflage des Flüchtlings-Deals schließen, um den Zustrom von Asylbewerbern zu begrenzen.