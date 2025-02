Frauen verhindern stärkeren Rechtsruck

Hätten nur Frauen gewählt, wäre der Bundestag deutlich linker. Am stärksten ist die Kluft zwischen den Geschlechtern bei jungen Wählen.

Die Bundestagswahl hat eine starke politische Polarisierung unter jungen Menschen in Deutschland offenbart. Laut Wahlanalysen von Infratest dimap und Forschungsgruppe Wahlen wählten Frauen unter 30 Jahren am häufigsten die Linke, während junge Männer überwiegend AfD wählten.

Noch deutlicher ist die Kluft bei jungen Frauen und Männern zwischen 18 und 24 Jahren. In dieser Gruppe wählten 15 Prozent der Frauen die AfD, aber 27 Prozent der Männer. In der Gesamtbevölkerung erzielte die Rechtsaußenpartei knapp 21 Prozent der Stimmen. Umgekehrt verhält es sich beim Ergebnis der Linken: Diese erhielt von Frauen bis 24 Jahre 35 Prozent der Stimmen, von Männern in diesem Alter 16 Prozent. Insgesamt erhielt die Linke knapp neun Prozent der Stimmen.