Bei der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag wurde die Union mit 28,5 Prozent stärkste Kraft. Die SPD rutschte mit 16,4 Prozent auf ihr bislang schlechtestes Ergebnis ab. Damit deutet sich eine Koalition zwischen CDU/CSU und SPD an. Bereits am Dienstag hatte Merz Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einem Gespräch getroffen, bei dem es mutmaßlich um die politische Übergangsphase ging.