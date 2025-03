Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Am Dienstagabend einigen sich Union und SPD auf Milliardenkredite für Verteidigung und Infrastruktur. Nur sind bei CDU und CSU längst nicht alle begeistert von Merz neuen Schulden-Plänen.

Es ist ein Bild, an das man sich noch gewöhnen muss. Am Dienstagabend tritt im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus des Deutschen Bundestags zum ersten Mal die schwarz-rote Koalition vor die Kameras. Friedrich Merz, Markus Söder, Lars Klingbeil und Saskia Esken sehen sichtlich zufrieden aus. Gerade haben sie gemeinsam den Grundstein für die kommenden vier Jahre gelegt – und Geschichte geschrieben.

Der CDU-Chef erklärt, dass die weltpolitische Lage sich noch einmal verändert habe, dass Europa und Deutschland vor großen Herausforderungen stünden und der Druck mit Blick auf die Verteidigungsfähigkeit noch einmal gestiegen sei. Deshalb soll nun die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse für bestimmte Verteidigungsausgaben gelockert werden, so Merz. Außerdem soll ein Sondervermögen für die Instandsetzung der Infrastruktur mit 500 Milliarden Euro geschaffen werden. "Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten: whatever it takes." Was immer es braucht, ist nun also die Devise.

Damit macht Merz plötzlich möglich, was die Union, allen voran er selbst, über Monate ausgeschlossen hat.

Versprochen gebrochen? Eigentlich wollte Merz keine Schulden

Es ist so: Eigentlich hatte Merz den Deutschen im Wahlkampf immer wieder versichert, er werde auf keinen Fall neue Schulden machen. Auf Nachfragen zur Finanzierung des Wahlprogramms und der vielen Herausforderungen hat die Union stets betont, es müsse erst einmal gespart werden. Bürgergeld kürzen, Migration begrenzen, Bürokratie abbauen – dann käme das Wirtschaftswachstum schon von allein, so die offizielle Idee.

Dabei hatte in den Reihen von CDU und CSU hinter vorgehaltener Hand auch vor der Wahl schon so mancher überlegt, ob Merz im Laufe der Legislatur nicht doch offen für neue Schulden sein könnte. Nur, dass nun so schnell so viel möglich ist, damit hat wohl keiner gerechnet. Entsprechend groß ist in Teilen der Union die Verwunderung.

Merz und Söder beteuern zwar am Dienstagabend, die äußeren Umstände hätten sich zu sehr verändert, die jüngsten Entwicklungen in den USA ihnen keine Wahl gelassen. Allerdings fragt man sich in der Fraktion und beiden Parteien: War das wirklich nicht absehbar? Am Ende gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder hat Merz den Ernst der Lage wirklich nicht kommen sehen. Dabei waren die Anzeichen dafür, dass mindestens für Verteidigung Geld fehlen würde und die USA unter Trump etwa die Ukraine-Hilfe einstellen könnten, auch vor der Wahl ziemlich eindeutig. In dem Fall stellt sich die Frage nach der Weitsichtigkeit des Kanzlers in spe. Oder der CDU-Chef hat die Wählerinnen und Wähler eiskalt getäuscht. Mit beiden Varianten tun sich einige in der Union derzeit schwer.

In der Union sind die Erwartungen an die SPD jetzt klar

Doch für größere Proteste bleibt keine Zeit. Binnen weniger Tage haben Union und SPD sich im kleinen Kreis auf Milliardenkredite für Verteidigung und Infrastruktur verständigt. Sowohl über das Sondervermögen als auch über die Schuldenbremse-Regelung will man nun wegen der Mehrheitsverhältnisse möglichst bald noch vom alten Bundestag abstimmen lassen. Denn beides sind Grundgesetzänderungen. Sprich, es braucht eine Zweidrittelmehrheit. Die gibt es derzeit, wenn Grüne oder FDP mitmachen. Ab dem 25. März geht es nicht mehr ohne AfD oder Linke.