Zerbricht Bayerns Regierung an den Schuldenplänen?

Doch aktuell ist es unsicher, ob die mögliche künftige Regierung diese Vorhaben tatsächlich umsetzen kann. Zunächst müssen die Grünen überzeugt werden, damit sie am Dienstag im Bundestag zustimmen. Dort bahn sich allerdings eine Einigung an. Dabei waren die Grünen von Beginn an das kleinere Problem für Union und SPD . Schließlich müssen die Schuldenpläne noch den Bundesrat passieren. Und dort gibt es derzeit undurchsichtige Verhältnisse.

Auf die Freien Wähler kommt es an

Auch dort brauchen Union und SPD eine Zweidrittelmehrheit. Und Regierungen, in denen ausschließlich Union, SPD und Grüne beteiligt sind, kommen lediglich auf 41 Stimmen in der Länderkammer. 46 Stimmen wären nötig. Das Problem: Innerhalb einer Landesregierung muss einstimmig abgestimmt werden, sonst sind die Stimmen ungültig. Neben den Grünen muss also auch eine andere Partei überzeugt werden, die an einer Landesregierung beteiligt ist.