Hubert Aiwanger könnte in diesen Tagen über den Erfolg oder das Scheitern des schwarz-roten Schuldenpakets entscheiden. Wer ist der Mann aus Bayern, um den Markus Söder nun werben muss?

In der CSU teilt man gerne gegen Hubert Aiwanger aus. Auch wenn sich die Christsozialen in Bayern in einer gemeinsamen Koalition mit Aiwangers Freien Wählern befinden, machen die Parteioberen gerne klar, dass es sich bei dem Wirtschaftsminister nicht nur um einen Partner, sondern auch um einen Konkurrenten handelt. Dabei zweifeln sie besonders seine Wirtschaftskompetenz an.

"Es macht wenig Sinn, sich wie Aiwanger um den Borkenkäfer und die Jagd zu kümmern, wenn es in der Wirtschaft brennt", kritisierte etwa der Bauminister Christian Berneiter. CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek findet, "Aiwanger sollte nicht so empfindlich sein, sich selbst den Spiegel vorhalten und um die aktuellen Baustellen in der Wirtschaftspolitik kümmern".

Parteichef Markus Söder kommentierte zuletzt Aiwangers Pläne, in den Bundestag einzuziehen: "Ich habe keine Lust mehr, bundespolitisches Gequake von Leuten zu hören, die null Ahnung von der Sache haben."

Plötzlich ist die CSU auf Aiwanger angewiesen

In diesen Tagen sind solche Spitzen allerdings nicht mehr zu hören. Denn nun sind Söder und die CSU plötzlich auf Aiwanger angewiesen. Nachdem Union und SPD die Grünen von einer Zustimmung zu den Schuldenplänen für Verteidigung und Infrastruktur überzeugt haben, kommt das Paket zwar wahrscheinlich durch den Bundestag, im Bundesrat fehlt aber noch die nötige Zweidrittelmehrheit. Lesen Sie hier mehr dazu.

Am einfachsten ginge es, sollte die bayerische Regierung zustimmen. Doch dafür braucht man Aiwanger. Der hatte allerdings am Mittwoch angekündigt: "So, wie derzeit dieses Papier der schwarz-roten künftigen Koalition vorliegt, können wir nicht zustimmen." Jetzt soll er im Koalitionsausschuss umgestimmt werden. Doch wer ist der Mann, von dem so vieles abhängt?

Ohne Aiwanger läuft bei den Freien Wählern nichts. Der Vize-Ministerpräsident ist sowohl Landes- als auch Bundeschef, neben ihm präsentiert die Partei quasi keine anderen Gesichter. Im Alleingang hat er den Zusammenschluss lokaler Politiker zu einer wirklichen Partei umgebaut. Auch wenn er häufig belächelt wird, ist Aiwanger mittlerweile eine Größe in der bayerischen Politik. Der für seine polemischen Äußerungen bekannte Aiwanger überstand dabei schon so manchen Skandal.

Aiwanger sieht sich als Populisten

Selbst Kritiker halten ihn für einen begabten Politiker – und für einen begabten Populisten. Er selbst widerspricht der Bezeichnung nicht. Das wurde etwa während der Coronapandemie deutlich. Pläne, bestimmte Bereiche nur für Geimpfte zuzulassen, bezeichnete er als "Apartheitsdiskussion". Aiwanger selbst weigerte sich lange, sich impfen zu lassen.

Bei einer Demonstration gegen das Heizungsgesetz forderte er, die "schweigende große Mehrheit" müsse sich "die Demokratie wieder zurückholen". In Richtung der Bundesregierung in Berlin rief er: "Ihr habt's wohl den Arsch offen da oben." Das Entsetzen in Bayern war groß, nicht nur bei der CSU. So reden sonst nur AfD-Politiker.