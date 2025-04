Selten aber sei es in der Vergangenheit in Deutschland dazugekommen, dass Gerichte diesen Weg tatsächlich beschreiten. Es gebe dazu "so gut wie keine Rechtsprechung", so Wittreck. Deswegen würden sich Gerichte vermutlich auch in Zukunft zurückhalten, schätzt er. "Wer Richter wird, zeichnet sich nicht durch besondere Risikobereitschaft aus und wird ohne Not nichts in ein Urteil schreiben, das in der nächsten Instanz keinen Bestand haben könnte."

Legitim aber sei die Frage allemal, ob jemand, der sich in substanzieller Weise gegen die Rechtsordnung gestellt hat, auf einem so bedeutungsvollen Posten wie dem eines Abgeordneten geduldet werden müsse, so der Rechtswissenschaftler. "Eine moralische Instanz ist eine solche Person sicherlich nicht."

Neue Regierung will härter durchgreifen

In Zukunft könnten sich die Spielregeln ändern. Die angehende Regierung aus Union und SPD plant in den gerade laufenden Koalitionsverhandlungen offenbar einige Gesetzesverschärfungen – unter anderem auch in Fällen von Extremismus und Antisemitismus.

Vor allem ein Vorschlag, den Fachpolitiker beider Parteien in der vergangenen Woche in einem Abschlusspapier der Arbeitsgruppe "Innen, Recht, Migration und Integration" festgehalten haben, könnte dabei Folgen für Mitglieder insbesondere der AfD haben: Der Tatbestand der Volksverhetzung solle verschärft werden, wird da gefordert. Und: Wer mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilt wurde, dem soll künftig das passive Wahlrecht entzogen werden können.

Auch Politiker anderer Parteien sind bereits wegen Volksverhetzung verurteilt worden. So zum Beispiel im vergangenen Jahr der Grünen-Politiker Bernd Schreyer, der seine Partei nach massiver Kritik am Heizungsgesetz auf Twitter als die "neuen Juden" bezeichnete. Ein Gericht entschied, das stelle eine Relativierung der Judenverfolgung dar, Schreyer wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Schon zuvor trat er als Stadtrat in München zurück.