Das Amtsgericht Bamberg sah es als erwiesen an, dass sich der Journalist David Bendels mit dem verfälschten Faeser-Foto der Verleumdung gegen eine Person des politischen Lebens schuldig gemacht hat. Das am Dienstag verhängte Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Einspruch gegen Strafbefehl eingelegt

Grünenpolitikerin Lang kritisiert Urteil

Das Originalbild stammt von einem früheren X-Post des Bundesinnenministeriums. Dort war Faeser mit einem Schild anlässlich des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus zu sehen, auf dem der Satz "We remember" ("Wir gedenken") steht. Nancy Faeser war dem Gericht zufolge von der Polizei auf den Post aufmerksam gemacht worden und habe daraufhin Strafantrag gestellt.

Bundestagsabgeordnete der AfD sowie die rechtspopulistische Influencerin Naomi Seibt äußerten in sozialen Medien ihre Unterstützung für Bendels. Doch auch die Grünen-Politikerin Ricarda Lang kritisierte das Urteil des Amtsgerichts. "Sorry, aber so ein Urteil hat nichts mehr mit Verhältnismäßigkeit zu tun", schrieb Lang am Tag der Urteilsverkündung auf X.