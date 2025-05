Am Dienstag ist es soweit im Bundestag: Friedrich Merz (CDU) soll von der schwarz-roten Koalition zum Kanzler gekürt werden. Auch Altkanzlerin Angela Merkel hat sich angekündigt und will der Wahl beiwohnen. Das Verhältnis der beiden war nie ganz einfach. Merkel hatte Merz 2002 als Unions-Fraktionschef abgelöst. Später zog er sich enttäuscht aus der Politik zurück.

Merz' Bewerbungen um den CDU-Vorsitz hat Merkel nicht eben gefördert. Selbst zum Tag seiner Wahl zum Kanzler steht Merz im Schatten seiner Vorvorgängerin. In einer Umfrage für die Sender RTL/ntv geben nur 18 Prozent der Bevölkerung an, dass Merz besser regieren werde als Merkel. 47 Prozent rechnen gar damit, dass er das Land schlechter führt, 31 Prozent sehen keinen Unterschied.

Die Zahlen belegen den geringen Vertrauensvorschuss, den Merz zum Regierungsantritt genießt. So glauben lediglich 23 Prozent der Wählerschaft, dass Merz vorrangig deshalb in die Politik zurückgekehrt sei, weil es ihm um die Interessen des Landes geht. 62 Prozent gaben an, dass Merz bei seinem politischen Comeback Merkel einfach nur zeigen wollte, dass er es besser kann als sie.