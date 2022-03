MEINUNG100-Tage-Bilanz

"Die einzige Schwäche dieser Regierung ist die FDP"

Die Ampelregierung hat viele Herausforderungen zu meistern. Seit 100 Tagen besteht sie nun. Wer überzeugt und wer enttäuscht? Die t-online-Leser ziehen Bilanz.

Nach 16 Jahren wurde die CDU-geführte Regierung bei der Bundestagswahl im September von einem Bündnis aus SPD, Grünen und FDP abgelöst. Die Erwartungen waren hoch. Ob Olaf Scholz und sein rot-grün-gelbes Kabinett sie erfüllt haben, bewertete t-online in einem umfassenden Check. Auch die Leserschaft äußert sich zu 100 Tagen Ampel.

t-online-Leser Redelf H. Ennen schreibt: "Es war ein schwieriger Start. Immer noch Corona und dann ein viel schlimmeres Szenario: Krieg in der Ukraine. Olaf Scholz hat sehr besonnen reagiert. Gefragt waren in diesen Wochen Ministerin Baerbock, Minister Habeck und Bundeskanzler Scholz, neben Minister Lauterbach.



Die im Ukrainekrieg agierenden Minister haben Sensibilität und Fingerspitzengefühl bei einer klaren Haltung bewiesen. Insbesondere Scholz wirkte auf mich sehr vertrauenserweckend und authentisch. Er ließ sich nicht treiben, sondern vertrat konsequent seinen besonnenen und dennoch konsequenten Weg. Ich bin positiv überrascht und zufrieden."

t-online-Leser Jürgen Otte stellt fest: "Keine Bundesregierung musste sich so schnell auf die neue Weltlage einstellen wie diese. Meiner Meinung nach ist die einzige Schwäche dieser Regierung die Beteiligung der FDP. Sie kommt nicht so schnell wieder von den erklommenen Bäumen herunter, auf die sie im Wahlkampf geflüchtet war – allen voran Christian Lindner. Das lähmt die Arbeit der Regierung zuweilen sehr stark."

Die führenden Politiker stehen unter besonderer Beobachtung der Medien und Öffentlichkeit. (Quelle: IMAGO / Mike Schmidt)



"Bisher bin ich recht zufrieden mit der Politiker-Ampel", verkündet t-online-Leserin Ilona Walter. "Es ist, als seien viele von ihnen endlich aufgewacht und starten mit neuer Energie durch. Ihre Reden sind lautstark und voller Kraft und Zuversicht.

Der neue Kanzler ist ruhig und respektvoll in seinen Reden und ich höre ihm gerne zu. Und was sich auch hervorhebt: Die Ampel strahlt und alle gehen freundlich miteinander um. Das war nicht immer so. Viele wirkten verschlafen und hingen ihren eigenen Träumen nach. Nun haben alle den gemeinsamen Traum, ihre Sache gut zu machen."

t-online-Leser Achim Langefeld mailt: "Meiner Meinung nach macht die Ampel einen recht guten Job. Es gibt allerdings auch Dinge, die ich nicht so gut finde, vor allem wie jetzt mit dem Krieg in der Ukraine umgegangen wird. Das ist doch nur halbherzig. Da sollte man Putin den Geldhahn vollständig zudrehen, keinen Tropfen Öl und keinen Kubikzentimeter Gas aus Russland mehr nehmen. Den Preis für den Frieden wäre ich bereit zu zahlen.



Die Grünen und auch die FDP sind in der Realpolitik angekommen. Das kann man bei Robert Habeck und Christian Lindner sehr gut sehen. Beide haben ihre Ansichten angepasst. Auch Karl Lauterbach ist nicht mehr der große Warner wie in der Großen Koalition, er arbeitet jetzt auch im Realismus."

"Ich finde, die Regierung hat angesichts dieser fundamentalen Krisen, Corona und vor allem der Krieg in der Ukraine, ihre Sache sehr gut gemacht", leitet t-online-Leserin Gisela Dell ihre E-Mail ein und führt aus: "Bei unserem Bundeskanzler Olaf Scholz beeindruckt mich immer wieder die Ruhe und Gelassenheit und die Geradlinigkeit, mit der er Probleme angeht. Kurz, klar, ehrlich, eindeutig, ohne viel Schnick-Schnack – ein echter Hanseat.

Annalena Baerbock braucht noch etwas Übung auf dem Parkett des Außenministeriums. Sie sollte sich mal bei den Kollegen aus den USA, die das wirklich gut gemacht haben, ein wenig Input holen."



Gisela Dell lobt: "Zumindest ist die Regierung durchgängig in Aktion. Weiter so!"

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird von vielen positiv bewertet. (Quelle: IMAGO / Political-Moments)



"Meine Zufriedenheit mit dieser Regierung hält sich wirklich sehr in Grenzen", schreibt hingegen t-online-Leser Werner Storch. "Die unverantwortliche Coronapolitik dieser Ampelregierung ist eine Katastrophe und wird zu viele Menschenleben kosten. Die Abgrenzung gegenüber Putin könnte härter sein. Die Klimapolitik bezüglich Windkraft, Solarenergie oder Wasserstofftechnologie könnte effektiver sein.

Diese Regierung ist bestenfalls Mittelmaß, dabei war in vielen Kernbereichen ein Spitzenmaß erwartet worden. Die FDP war für mich noch nie wählbar; die SPD ist schon lange nicht mehr wählbar, und die Grünen werden immer weniger wählbar."

Deutlich positiver fällt die Einschätzung von t-online-Leserin Angela Detmers aus: "Ich habe die Ampel gewählt, weil ich unbedingt den Schub wollte. Der Krieg wirft alle Pläne über den Haufen. Und dennoch fühle ich mich politisch in besseren Händen als die ganzen 16 Jahre zuvor.



Fairness bei der Betrachtung von Erfolgen ist in Politik, Medien und Gesellschaft ein rares Gut. Ich finde, die Ampel hat sie verdient. Ebenso wie unsere Geduld – insbesondere bei solch entfesselten Rahmenbedingungen."