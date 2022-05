Wir m├╝ssen daf├╝r sorgen, dass sich die Menschen ihr Leben weiterhin leisten k├Ânnen. Eine warme Wohnung und der Weg zur Arbeit d├╝rfen kein Luxus werden. Die bisherigen Entlastungspakete der Bundesregierung greifen zu kurz, sie haben zu geringe Laufzeiten und lassen ganze Bev├Âlkerungsgruppen au├čen vor. Als dauerhafte Entlastungen w├Ąren Steuersenkungen besser. Die Ampel darf zudem die Rentner, Studierenden und Azubis nicht im Stich lassen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Daher hat die NRW-Landesregierung aus CDU und FDP am Dienstag beschlossen, ├╝ber den Bundesrat Entlastungen f├╝r alle Bev├Âlkerungsgruppen zu erreichen. Das hei├čt erstens: Auch unsere Rentner sollen die Energiepreispauschale von 300 Euro bekommen ÔÇô direkt mit der Rente ausgezahlt. Zweitens: Auch f├╝r alle Studierenden und Auszubildenden, die von der Pauschale bisher nicht profitieren, soll es eine Entlastung geben. An den Kosten daf├╝r sollten sich die L├Ąnder beteiligen. Wohnen und Mobilit├Ąt sollen f├╝r niemanden in unserer Gesellschaft zum Luxus werden. Das muss selbstverst├Ąndlich sein.

Es ist sehr ungl├╝cklich und bedauerlich, dass die Verkehrsunternehmen f├╝r die zus├Ątzlichen Kapazit├Ąten kein zus├Ątzliches Geld vom Bund erhalten. In den Ballungszentren wird der ohnehin schon viel genutzte ├Âffentliche Nahverkehr durch mehr Nutzer noch mehr ├╝berlaufen werden. In den l├Ąndlichen Regionen wird sich am oft sp├Ąrlichen Angebot so ja nichts ├Ąndern. Dabei liegt in Wahrheit dort der entscheidende Schl├╝ssel. Nur wenn wir auch den Menschen im l├Ąndlichen Raum ein besseres Angebot machen, wird die Mobilit├Ąt ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten k├Ânnen. Deshalb haben wir in Nordrhein-Westfalen auch einen unserer Schwerpunkte darauf gelegt und investieren mit einer ├ľPNV-Offensive vier Milliarden Euro in den Nahverkehr. Wir wollen unter anderem jede Kommune ab 20.000 Einwohnern an einen Schnellbus oder die Bahn anschlie├čen, mit zus├Ątzlichem Randzeitenprogramm, um zus├Ątzliche Fahrplan-Fahrten auch fr├╝hmorgens oder am Abend zu erm├Âglichen.