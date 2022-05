So denkt die Truppe über ihre Ministerin

Lambrecht macht bei Beschaffungen Tempo

In der Truppe sieht man die Auswirkungen dieser ├änderung allerdings skeptisch. Soldaten erz├Ąhlen, dass es sich nach wie vor um Kleinstbetr├Ąge handele. Von einer wirklich effizienten Reform zu sprechen, sei jedenfalls nicht angebracht. Zwar hei├čt es, Einsatzkr├Ąfte seien inzwischen ausreichend ausgestattet worden, etwa mit Winterjacken. Doch auch Soldatinnen und Soldaten, die im Inland ihren Dienst verrichten, erwarten angemessene Ausstattung. Daran mangele es weiterhin. So sei etwa noch immer ein Jahrzehnte altes Modell einer "Unterziehjacke" im Umlauf.

Genauso zutreffend ist aber auch, dass die Trendwende unter seiner Nachfolgerin Ursula von der Leyen kam. Und dass die SPD sich ├Âffentlich stets gegen eine Erf├╝llung des Zwei-Prozent-Ziels der Nato stemmte, also die Verpflichtung, zwei Prozent der j├Ąhrlichen Wirtschaftsleistung in Verteidigung zu investieren. Im Bundestagswahlkampf 2017 warb die SPD sogar mit dieser Haltung: "Das will die CDU: Teure Aufr├╝stung vom Panzer bis zur Drohne. Das will die SPD: Kostenfreie Bildung von der Kita bis zur Uni'." Damals war die Vorstellung, es k├Ânnte wieder Krieg in Europa geben, noch weit weg.