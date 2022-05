Auf eine Demutsgeste verzichtete hingegen ihr Kabinettskollege Jens Spahn. Als Gesundheitsminister stand er in der Corona-Krise immer wieder unter Druck. Vor allem als im Juni 2021 nach einer "Spiegel"-Recherche der Eindruck entstand, Spahn unterscheide in Menschen erster und zweiter Klasse: F├╝r eine Milliarde Euro wurden damals offenbar unbrauchbare Masken gekauft, Spahn plante, diese an Obdachlose, Behinderte oder Hartz-IV-Empf├Ąnger zu verteilen. SPD-Chefin Saskia Esken erkl├Ąrte damals: "Mit dieser menschenunw├╝rdigen Haltung hat man in der Politik nichts verloren." Spahn dementierte, dass die Masken minderwertig seien.