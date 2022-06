Aktualisiert am 13.06.2022 - 17:27 Uhr

Aktualisiert am 13.06.2022 - 17:27 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Hoher Besuch auf der Ostseeinsel Riems: Am Montag hat sich Kanzler Olaf Scholz mit den OberhÀuptern ostdeutscher BundeslÀnder getroffen. Dabei ging es um die UnabhÀngigkeit von russischer Energie.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Ostdeutschland auf dem Weg zur UnabhĂ€ngigkeit von russischer Energie eine zentrale Bedeutung zugemessen. "Die BĂŒrgerinnen und BĂŒrger in Ostdeutschland sind Fachleute in Sachen Transformation. Von ihren Erfahrungen können wir alle profitieren", sagte er am Montag nach einem Treffen mit den MinisterprĂ€sidentinnen und MinisterprĂ€sidenten der ostdeutschen BundeslĂ€nder auf der Insel Riems.