Atomkraft in Deutschland: Kommt jetzt doch der Ausstieg vom Ausstieg?

Ende Februar: Der Ukraine-Krieg befeuert eine bereits beendet geglaubte Diskussion um die Nutzung von Atomkraft. Eigentlich soll Anfang 2023 kein einziger Atommeiler in Deutschland mehr in Betrieb sein. Nun gibt es erste Stimmen, die fragen, ob dieser Ausstieg angesichts der ungewissen Zukunft der Energielieferungen aus Russland noch haltbar ist.

Kurz zuvor hatte der bayerische CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder sich nach einer Kabinettssitzung für längere Laufzeiten ausgesprochen. Ein längerer Betrieb der drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland könne für einen "kurz begrenzten" Zeitraum "sehr helfen", sagte Söder in München .

8. März 2022: In einem Interview mit der dpa bekräftigt Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) ihre Ablehnung eines verlängerten AKW-Betriebs. "Aus Sicherheitsgründen wäre die Laufzeitverlängerung für eine Hochrisikotechnologie gerade jetzt nicht verantwortbar", sagt sie. In den kommenden Wochen wird sie diesen Satz noch mehrfach in verschiedenen Variationen wiederholen. Der frühere Chef des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Lars Feld, rät hingegen in einem Interview mit dem "Handelsblatt" zu einer Verlängerung: "Viel spricht dafür, dass wir die Atomkraftwerke noch etwas länger brauchen, bis die Erneuerbaren stärker ausgebaut sind", sagt der Ökonom, der inzwischen Chefberater von Christian Lindner ist.