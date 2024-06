Aktualisiert am 08.06.2024 - 12:45 Uhr

Auf einen russischen Angriff will die Nato schnell reagieren können. Deshalb soll sie neue Korridore für die Truppenverlegung planen.

Demnach habe die Nato mehrere Landkorridore festgelegt, über die im Ernstfall möglichst schnell amerikanische Truppen und Ausrüstung transportiert werden sollen. Die US-Truppen würden, so der Bericht, in einem oder mehreren von fünf möglichen Häfen landen und dann entlang von zuvor festgelegten Routen umgehend Richtung Front gebracht. Dort sollen sie einen möglichen russischen Vorstoß aufhalten. Der "Telegraph" beruft sich dabei auf Informationen von Nato-Offiziellen.

Deutschland ist logistische Drehscheibe

Wie schnell Material und Soldaten durch Europa gebracht werden können, war bereits Teil der im Mai beendeten Nato-Großübung. Das deutsche Verteidigungsministerium hat in seinen jüngsten, vom Bundestag beschlossenen, Richtlinien für den Verteidigungsfall die Bedeutung Deutschlands als "Drehscheibe" für die Nato betont. Die geopolitische Lage in der Mitte Europas sowie das gut ausgebaute Autobahn- und Schienennetz weisen Deutschland eine besondere Rolle bei der Logistik von Truppen und Ausrüstung zu.

Nach Angaben des "Telegraph" ist bislang vorgesehen, dass im Ernstfall amerikanische Truppen in Häfen der Niederlande ankommen und dann mit Zügen durch Deutschland bis nach Polen transportiert werden. Doch diese Routen sollen jetzt noch erweitert werden.

Alternativen in der Türkei und Griechenland

Offenbar hat man aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gelernt. Generalleutnant Alexander Sollfrank, der Chef des Nato-Logistikkommandos Jsec, sagte dem "Telegraph": "Die Ukraine leidet sehr unter russischen Langstreckenraketenangriffen auf die logistischen Systeme." Dem wolle die Nato wohl zuvorkommen und ziehe Alternativen in Italien, Griechenland, der Türkei und Norwegen in Betracht. Von dort würden die Truppen dann über vorher festgelegte, aber im Detail geheim gehaltene Korridore an die Ostflanke der Nato verlegt werden können.