Der für Verteidigungsfragen zuständige Haushaltspolitiker der Grünen, Sebastian Schäfer, argumentierte zudem: "Waffensysteme, die an die Ukraine geliefert werden, gehen in das Eigentum der Ukraine über und sollten entsprechend der völkerrechtlichen Regelungen eingesetzt werden können." Der Grünen-Politiker sieht die Bundesregierung durch die neue Lage auch finanziell in der Pflicht: "Deutschland muss jetzt in der aktuell so schwierigen Lage in der Ukraine seine Hilfe verstärken, auch über die Ansätze im aktuellen Haushalt hinaus."