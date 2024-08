Esken mahnt Augenmaß an

Die Parteivorsitzende der SPD, Saskia Esken, lobte die Entschlüsse der Ampel, mahnte aber gleichzeitig Augenmaß in der Sicherheitspolitik an. "Wichtigstes Ziel" der Bundesregierung sei "der Schutz der Bevölkerung vor islamistischen Gewalttaten", sagte sie am Donnerstag der "Augsburger Allgemeinen". "Dem Terror der Islamisten, der sich gegen unsere offene und freiheitliche Gesellschaft wendet, sagen wir damit den Kampf an."