Reaktionen: Wahl von Kramp-Karrenbauer

"Legt euch nicht mit Merkel an!"

07.12.2018, 20:16 Uhr | pdi, t-online.de

Das Ergebnis auf dem Parteitag ist denkbar knapp. Die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer erhält nun vor allem Gratulationen und gute Wünsche – aber auch Kritik wird laut.

Die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach ihrer Wahl auf dem Parteitag in Hamburg am Freitag vor allem gute Wünsche, Angebote zur Zusammenarbeit und erste Forderungen mit auf den Weg bekommen. Kritik wurde bei den Parteien links und rechts außen laut.



Die Reaktionen als Zitate im Überblick:

"Wir sind kein politischer Gemischtwarenladen, aus dem sich jeder das heraussucht, was er gerne hätte." Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU-Vorsitzende)

"Ich bin überwältigt und superglücklich. Ich habe es mir so für sie gewünscht, auch wenn es jetzt weiterhin heißt: Helmut allein Zuhaus." Helmut Karrenbauer (Mann von Annegret Kramp-Karrenbauer)

"Ich bitte darum, nun die ganze Kraft und volle Unterstützung der neuen Vorsitzenden zu geben. Ich hätte zwar gerne gewonnen, die vergangenen Wochen haben aber trotzdem viel Spaß gemacht." Friedrich Merz (CDU)

CDU-Vorsitz: Annegret Kramp-Karrenbauer ist die Nachfolgerin von Merkel. (Quelle: Reuters)

"Wir sind ja so ein bisschen wie eine Rockband gemeinsam durch Deutschland getourt. Es hat echt Spaß gemacht. Ich habe immer gesagt: Ja, ich kandidiere für die Führung des Teams. Aber ich möchte in jedem Fall im Team bleiben." Jens Spahn (Gesundheitsminister / CDU)

"Ich bin davon überzeugt, Annegret Kramp-Karrenbauer wird eine sehr gute Parteivorsitzende sein. Es spricht sehr für sie, dass sie auch das Herz der Partei" erreicht hat." Volker Bouffier (Ministerpräsident Hessen / CDU)

"Meine herzlichen Glückwünsche zur Wahl zur neuen Vorsitzenden der CDU. Viel Glück und Erfolg im neuen Amt! Auf gute Zusammenarbeit mit der CSU." Horst Seehofer (CSU-Vorsitzender / Bundesinnenminister)

"Herzlichen Glückwunsch aus Bayern. Viel Erfolg im neuen Amt. Freue mich auf eine zukünftige Zusammenarbeit." Markus Söder (Ministerpräsident Bayern / CSU)

"Sie treten in große Fußstapfen. Ich biete Ihnen gute Zusammenarbeit an." Andrea Nahles (SPD-Chefin)

"Es ist nun die Aufgabe, die CDU zu einen. Eine Mehrheit des Parteitags sprach sich für eine andere Strategie aus, hat dann aber eher Kontinuität gewählt. Wir freuen uns auf fairen Wettbewerb und gute Zusammenarbeit." Christian Lindner (FDP-Vorsitzender)

Merkel 2.0 ist keine Lösung: Zwar ist gut, dass CDU Blackrock-Merz nicht als Parteichef gewählt hat. Aber mit AKK geht Merkelsche Politik weiter und soziale Wende ist nicht möglich. Sahra Wagenknecht (Linken-Fraktionsvorsitzende)

"Politisch ändert sich erstmal nichts." Bernd Riexinger (Linken-Parteichef)

"Die Herausforderungen unserer Zeit sind enorm: das Eindämmen der Klimakrise, der soziale Zusammenhalt im Land, die Einhegung der Digital- und Finanzwirtschaft. Wir wünschen Annegret Kramp-Karrenbauer, dass es ihr gelingt, sich kraftvoll mit der Partei diesen Aufgaben zu stellen." Annalena Baerbock und Robert Habeck (Grünen-Vorsitzende)

"Merkel 2.0. Mit ihr wird sich CDU-Linkskurs fortsetzen und damit haben auch die letzten konservativen Christdemokraten ihren Kampf verloren und in der Union keine politische Heimat mehr." Alice Weidel (AfD-Fraktionsvorsitzende)

"Damit hat Angela Merkel gute Chancen, für den Rest der Wahlperiode im Amt zu bleiben. Die Koalition muss jetzt zeigen, dass sie gut regieren kann." Thomas Oppermann (Bundestagsvizepräsident / SPD)

"Herzlichen Glückwunsch an Annegret Kramp-Karrenbauer. Und die erneute Lehre für Schäuble und Friedrich Merz: Don't mess with Merkel! (Legt euch nicht mit Merkel an!)" Jürgen Trittin (Die Grünen)

"Auch wenn viele in der CDU über das Ergebnis enttäuscht sind, bleibt die Chance auf einen Neustart." Carsten Linnemann (Vorsitzender des Unions-Mittelstands)

"Der DGB wird ein verlässlicher Partner sein, wenn es darum geht, Nationalismus und Populismus den Boden zu entziehen." (DGB-Vorsitzender Reiner Hoffmann)

"Sie hat ein Ohr auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Land. Und das ist gut." (Verdi-Chef Frank Bsirske)

"Ich wünsche der neuen Parteiführung, dass sie vor dem Hintergrund der sich ändernden wirtschaftlichen Situation die Kraft findet, zugunsten der Wirtschaft und ihrer Arbeitsplätze die Fragen der Wettbewerbsfähigkeit in den Vordergrund zu rücken." (Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer)

"Von der neuen CDU-Vorsitzenden müssen frische Impulse und Ideen zum Beispiel in der Steuer- und Finanzpolitik ausgehen." Dieter Kempf (Der Präsident des Industrieverbands BDI)







"Ich bin zuversichtlich, dass die CDU unter der Führung ihrer wahlkampferprobten neuen Vorsitzenden den Status als Volkspartei bestätigen und festigen kann, der für die Stabilität unserer Demokratie so wichtig ist." Charlotte Knobloch (Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern)

"Nach der Personaldiskussion brauchen wir jetzt eine ebenso entschieden und leidenschaftlich geführte Sachdiskussion zu unserem wichtigsten Zukunftsthema: Digitalisierung." Achim Berg (Der Präsident des Verbands der Digitalwirtschaft Bitkom)