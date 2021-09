Bundestagswahl

Prognosen sehen enges Rennen zwischen SPD und Union

26.09.2021, 18:37 Uhr | t-online, dpa, rtr

Deutschland hat gewählt: Ersten Prognosen zufolge liefern sich SPD und Union ein knappes Rennen. Die Grünen und die FDP kämpfen um Platz drei, die Linke muss zittern.

Bei der Bundestagswahl zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Union mit ihrem Kanzlerkandidaten Armin Laschet und der SPD um Olaf Scholz ab. CDU/CSU können ersten Prognosen zufolge mit 25 Prozent der Stimmen rechnen, die SPD ebenfalls mit 25 Prozent, wie die ARD mitteilte. Das ZDF sieht dagegen die SPD mit 26 Prozent vor der Union, die demnach auf 24 Prozent kommt.

Deutliche Zugewinne verzeichnen die Grünen, die mit Annalena Baerbock erstmals eine eigene Kanzlerkandidatin aufgestellt haben: Sie kommen der ZDF-Prognose zufolge auf 14,5 Prozent. Die AfD kann mit 10 Prozent rechnen, die FDP mit 12 Prozent. Knapp wieder in den Bundestag einziehen könnte die Linke, die mit fünf Prozent rechnen kann.

CSU in Bayern büßt deutlich Stimmen ein

In Bayern muss die CSU der ersten Prognose zufolge deutliche Verluste hinnehmen. Nach ersten Infratest-dimap-Zahlen des Bayerischen Rundfunks landen die Christsozialen unter Parteichef Markus Söder nur noch bei 33 Prozent – vor vier Jahren hatten sie 38,8 Prozent erreicht.

Nach den ersten Prognosen äußerten sich die Parteien zu den vorläufigen Ergebnissen: SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht nach der Bundestagswahl einen klaren Regierungsauftrag für die Sozialdemokraten. "Wir liegen vorne, wir haben es auf Platz Nummer eins gebracht", sagte Klingbeil am Sonntagabend wenige Minuten nach Schließung der Wahllokale im ZDF. "Olaf Scholz soll Kanzler werden", hob Klingbeil weiter hervor.

Die Union will nach den Worten von Generalsekretär Paul Ziemiak trotz des schwachen Abschneidens bei der Bundestagswahl eine unionsgeführte Regierung ausloten. "Wir haben ein Credo in der Union: Erst das Land, dann die Partei", sagte Ziemiak nach der Veröffentlichung der ersten Prognosen. Nach den ersten Zahlen gebe es eine Möglichkeit für eine "Zukunftskoalition" aus Union, Grünen und FDP. "Und deswegen muss man miteinander sprechen." Zugleich räumte Ziemiak ein: "Die Verluste sind herb, sie sind bitter."

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt hatte sich nach der 18.00-Uhr-Prognose zufrieden über das Abschneiden ihrer Partei geäußert. "Wir sind sehr froh darüber. Das war eine Generationenwahl. Auch wenn wir uns noch mehr erhofft hätten", sagte Göring-Eckardt in der ARD. Man werde nun alles daran setzen, "in Verhandlungen, in die wir dann hoffentlich gehen, dafür zu sorgen, dass wir Klimaschutz und Gerechtigkeit in diesem Land mit einem echten Aufbruch verbinden". Die Grünen-Politikerin betonte: "Viele junge Leute hoffen darauf, und denen will ich sagen: 100 Prozent Energie dafür kann von uns erwartet werden."

Linke enttäuscht von Ergebnis

FDP-Generalsekretär Volker Wissing jubelt über das Wahlergebnis. "Wir freuen uns riesig", sagt Wissing im ZDF. Zum zweiten Mal in Folge bei einer Bundestagswahl habe die FDP ein zweistelliges Ergebnis erzielt. "Das hat es noch nie gegeben". Zu möglichen Koalitionen wollte er sich nicht äußern: "Heute ist nicht der Zeitpunkt, um über Koalitionen zu sprechen."

Die Parteivorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, ist enttäuscht von dem Wahlergebnis. "Das ist ein schwerer Schlag für uns", sagte Hennig-Wellsow im ZDF. "Wir haben durchaus schwer verloren." Das Ergebnis hänge auch mit Fehlern in der Vergangenheit zusammen: "Da greift etliches ineinander." Damit werde man sich inhaltlich befassen.

Die Co-Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Alice Weidel, hat das Abschneiden ihrer Partei bei der Bundestagswahl als "sehr solides" Ergebnis gewertet. Die AfD habe zweistellig abgeschnitten und sei allen Unkenrufen zum Trotz nicht aus dem Bundestag heraus gewählt worden, sagte Weidel am Sonntagabend in der ARD. "Um uns wird man nicht mehr drumherumkommen", sagte sie.

Erste Schätzung des Wahlergebnisses

Heute hat Deutschland den 20. Deutschen Bundestag gewählt – 47 Parteien stellten sich zur Wahl. Von 8 Uhr bis 18 Uhr waren die Wahllokale geöffnet: 60,4 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Etwa 2,8 Millionen Menschen nahmen erstmals an einer Bundestagswahl teil. In Berlin waren die Wahllokale länger als 18 Uhr geöffnet – dort kam es zu langen Schlangen.

Bei den vorliegenden Prognosen handelt es sich um erste Schätzungen des Wahlergebnisses – sie zeigt somit eine erste Tendenz für das voraussichtliche Wahlergebnis. Die Prognose beruht auf sogenannten "Exit Polls", bei welchen Wählerinnen und Wähler direkt nach der Stimmabgabe vor den Wahllokalen befragt werden.

Besonders hoher Anteil der Briefwähler

Da bei der diesjährigen Wahl von einem besonders hohen Anteil an Briefwählern ausgegangen wird, sind diese Prognosen mit besonderer Unsicherheit behaftet. Nach Angaben der Bundeswahlleitung könnten es diesmal mindestens 40 Prozent sein, die per Brief abstimmen.

Zuverlässigere Aussagen gibt es dann durch die ersten Hochrechnungen ab circa 20 Uhr: Diese verwenden bereits vorliegende, amtlich ermittelte Wahlergebnisse aus ausgewählten Wahlbezirken, die repräsentativ hochgerechnet werden. Je mehr amtliche Teilergebnisse vorliegen, desto exakter wird die Hochrechnung.

Vorläufiges amtliches Endergebnis voraussichtlich nach Mitternacht

Voraussichtlich nach Mitternacht wird dann ein vorläufiges amtliches Endergebnis vorliegen. Dieses wird vom Bundeswahlleiter auf Basis der Meldungen der Landeswahlleitungen, welche die Ergebnisse aller Wahlkreise des Wahlgebietes enthalten, ermittelt und bekannt gegeben.



Hinter den Kandidatinnen und Kandidaten liegt ein von harten Auseinandersetzungen und teils scharfen Angriffen geprägter Wahlkampf. Erstmals trat ein Amtsinhaber nicht mehr an, die Regierungszeit von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) endet nach 16 Jahren.