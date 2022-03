Unterstützung für Ukraine?

Polen will den USA MiG-Kampfjets zur Verfügung stellen

08.03.2022, 20:19 Uhr

Polen stellt den USA Kampfjets sowjetischer Bauart zur Verfügung. Es wird erwartet, dass diese über die US-Armee an die Ukraine weitergegeben werden.

Polen stellt den USA seine Kampfjets des Typs MiG-29 zur Verfügung. Man sei bereit, die Flugzeuge sofort an die US-Basis in Rammstein in Rheinland-Pfalz zu liefern, gab das polnische Außenministerium bekannt. Im Gegenzug erwartete man von den USA die Bereitstellung amerikanischer Kampfjets als Ausgleich.



In den vergangenen Tagen hatte es bereits Berichte gegeben, dass Polen die Kampfjets der Ukraine direkt zur Verfügung stellen wolle. Dem hatte die Regierung des Landes widersprochen.

US-Außenminister Antony Blinken hatte am Sonntag in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS gesagt, dass Nato-Staaten "grünes Licht" hätten, wenn sie Kampfjets an die Ukraine liefern wollen. Dementsprechend wird nun erwartet, dass die USA die Ukraine mit den Kampfjets aus Polen ausstatten werden.

In Kürze mehr.