Noch keine Entwarnung in Sicht – vereinzelte Tornados erwartet

Schon am Donnerstag hatte eine Gewitterfront am Nachmittag Nordrhein-Westfalen erreicht. Das Unwetter war ĂŒber den SĂŒdwesten bei Aachen gezogen und dann ĂŒber das Rheinland sowie das MĂŒnsterland und das Ruhrgebiet hinweg. SpĂ€ter zog die Gewitter-Front weiter ĂŒber SĂŒdwestfalen Richtung Ostwestfalen-Lippe.

Mann bei Blitzeinschlag verletzt

Bei einem Blitzeinschlag auf einem Frachtschiff wurde am Donnerstag in Duisburg ein Mann schwer verletzt. Der Flughafen in DĂŒsseldorf stellte aus SicherheitsgrĂŒnden am Nachmittag fĂŒr rund 30 Minuten seinen Betrieb ein. Ein halbes Dutzend umgestĂŒrzter BĂ€ume wurden am Niederrhein und im MĂŒnsterland gemeldet. Zwischen DĂŒsseldorf und Leverkusen stĂŒrzte ein Baum auf die Nord-SĂŒd-Hauptstrecke. In Köln sorgten heftiger Regen, Orkanböen und Hagel fĂŒr Dutzende EinsĂ€tze der Feuerwehr.