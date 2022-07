Unwetter im Rheinland und an den Alpen: Schäden nach heftigem Starkregen und Hagel

Auf der Bahnstrecke zwischen Gronau und Enschede lag ebenfalls ein Baum. Der Abschnitt wurde gesperrt, ZĂŒge warteten an Bahnhöfen, wie die DB Regio twitterte. Es gebe VerspĂ€tungen und TeilausfĂ€lle. AusfĂ€lle gab es wegen des Unwetters auch bei der S-Bahn zwischen Bergisch Gladbach und dem DĂŒsseldorfer Flughafen.

In Köln meldete die Feuerwehr via Twitter 32 EinsĂ€tze. Auch dort waren BĂ€ume umgestĂŒrzt. In Bottrop zog aus dem SĂŒden ab etwa 19 Uhr ein schweres Gewitter ĂŒber das gesamte Stadtgebiet – mit Starkregen und heftigen Sturmböen. Die Feuerwehr teilte mit, sie sei zu mehreren EinsĂ€tzen wegen umgestĂŒrzter BĂ€ume gerufen worden. In Oberhausen wurden drei Fahrzeuge von umgestĂŒrzten BĂ€umen beschĂ€digt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Aus Borken meldete die Kreisverwaltung, dass ein Zeltlager mit 260 Kindern evakuiert werden musste. Die Kinder seien in nahegelegenen RÀumlichkeiten untergebracht worden. Die Wehren im Landkreis zÀhlten am Abend mehr als 100 EinsÀtze.

Köln: EinsatzkrĂ€fte der Feuwerwehr zersĂ€gen einen umgestĂŒrzten Baum. (Quelle: Thomas Banneyer/dpa-bilder)

Murenabgang im Bayern

Das angekĂŒndigte Unwetter mit Gewittern, Starkregen und Hagel erreichte zuerst den bayerischen Alpenraum. In Kempten legte ein Blitzschlag das Stellwerk der Bahn still, auf der Strecke bis Kaufering standen ZĂŒge zeitweise. In Oberstdorf gingen Muren ab, mehrere Straßen wurden von Geröll und Wasser blockiert, Keller und StĂ€lle liefen voll Wasser.

Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen musste die Feuerwehr am Donnerstagabend zu 47 EinsĂ€tzen ausrĂŒcken. Hagelschlag habe Dachfenster zerstört, bei Aldi in Oberau sei Wasser eingetreten, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Oberland. Die Bundesstraße 2 sei in Oberau kurzzeitig unpassierbar gewesen. Keller seien ĂŒberflutet worden. Im Landkreis Bad Tölz habe es zwei Unwetter-EinsĂ€tze gegeben.

In Baden-WĂŒrttemberg hatte es fĂŒr die Region um Göppingen eine Sturzflutwarnung gegeben. Aus GmĂŒnd meldete die Feuerwehr zahlreiche EinsĂ€tze in ĂŒberfluteten Kellern. In Ulm und SchwĂ€bisch-GmĂŒnd gewitterte es auch in der Nacht noch heftig.

Die Loretto-Kapelle in Oberstdorf: Nach dem Unwetter steht das Wasser in der Kapelle. (Quelle: Davor Knappmeyer/Liss/dpa-bilder)