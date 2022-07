Newsblog zur Hitzewelle: Feuer in deutschem Nationalpark ausgebrochen

Kreta: Feuerwehr kämpft gegen Waldbrand

10.31 Uhr: Das Feuer ist zwar unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht: Auf der Urlaubsinsel Kreta haben Feuerwehrleute auch am Montag gegen die Flammen und die Glut eines Waldbrandes gekämpft, der am Freitag ausgebrochen war. 120 Feuerwehrleute waren mit 35 Löschzügen im Einsatz, wie die Tageszeitung "Kathimerini" berichtete.

Auch andernorts in Griechenland brannte es – die Feuerwehr registrierte von Sonntag auf Montag 108 Brände binnen 24 Stunden. Die Waldbrandgefahr wird örtlich als "sehr hoch" eingeschätzt, unter anderem auf den Inseln Kreta, Euböa, Samos und Lesbos , aber auch im Nordosten der Halbinsel Peloponnes und in der Umgebung der Hauptstadt Athen .

Sächsische Schweiz: Feuer in Nationalpark ausgebrochen

10.25 Uhr: Im Nationalpark Sächsische Schweiz ist ein Waldbrand ausgebrochen. Es brenne in unwegsamem Gelände nahe der berühmten Basteibrücke, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle Dresden . Sämtliche Feuerwehren der Gegend seien im Einsatz. Ungefähr 100 Kameradinnen und Kameraden versuchten, das Feuer in den Griff zu bekommen, hieß es. Der Brand sei in der Nacht zum Montag gemeldet worden.

Wasserbeschränkungen in kroatischer Urlaubsregion

9.33 Uhr: Auf der bei Urlaubern beliebten kroatischen Halbinsel Istrien sind am Montag Beschränkungen für den Wasserkonsum in Kraft getreten. Trinkbares Leitungswasser darf demnach nicht mehr zum Waschen von Fahrzeugen, zur Straßenreinigung, zur Bewässerung von Grünflächen sowie für Duschen an Stränden und in Schwimmbädern verwendet werden, berichteten kroatische Medien. Ausgenommen ist lediglich die Reinigung von Märkten und Fischmärkten.