Die Zahl der weltweit dokumentierten Hinrichtungen ist im Jahr 2021 um rund 20 Prozent gegenĂŒber dem Vorjahr gestiegen – ein Grund dafĂŒr sind auch Lockerungen von Corona-BeschrĂ€nkungen. Nach den am Dienstag veröffentlichten Jahreszahlen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International wurde die Todesstrafe in 18 LĂ€ndern mindestens 579 Mal vollstreckt. Der Anstieg war demnach in erster Linie auf den Iran zurĂŒckzufĂŒhren. Dort stieg die Zahl der Hinrichtungen von mindestens 246 im Jahr 2020 auf mindestens 314 im Jahr 2021 – ein Anstieg von 28 Prozent. Die Zahl der erfassten Todesurteile wuchs im Vergleich zum Vorjahr sogar um fast 40 Prozent auf mindestens 2052 in 56 LĂ€ndern.