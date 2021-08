Ausnahmezustand in Urlaubsregionen

Hier wüten die Waldbrände besonders stark

02.08.2021, 16:01 Uhr | t-online, AFP, dpa

Gefährliche Waldbrände: In der Türkei starben acht Menschen durch die Flammen, in Griechenland verloren zahlreiche Einwohner ihr Zuhause. (Quelle: Imago / Xinhua)

Hitzerekorde in Südeuropa: Die Türkei, Griechenland und Italien leiden besonders unter den extremen Temperaturen. In den Ländern besteht weiterhin hohe Waldbrandgefahr. Einheimische und Touristen müssen teilweise über das Meer flüchten.

Seit Tagen kommen die Feuerwehrleute in zahlreichen Urlaubsregionen am Mittelmeer nicht zur Ruhe – in der Türkei, in Griechenland, Italien und Spanien brennen verheerende Feuer.

Wald- und Buschbrände wüten seit Tagen in Europa. Besonders kritisch ist die Lage in der Türkei, wo inzwischen acht Menschen ums Leben gekommen sind. Mehr als 4.000 Feuerwehrleute kämpfen hier den sechsten Tag in Folge gegen Wald- und Buschbrände an: Mittlerweile seien von 132 Bränden 125 unter Kontrolle gebracht worden, sagte der Minister für Forst- und Landwirtschaft, Bekir Pakdemirli, am Montag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Temperaturen um 40 Grad Celcius und starker Wind fachen die Flammen immer wieder an.

Die Umweltorganisation Greenpeace in der Türkei machte neben dem Klimawandel auch fehlende Vorsichtsmaßnahmen als Grund für die verheerenden Brände aus. Die Natur werde nicht ausreichend geschützt, Land unkontrolliert genutzt und der Wald ausgebeutet. "Das hat eine Landschaft hinterlassen, die anfälliger für diese Feuer ist", sagte Burcu Ünal von Greenpeace der dpa.

Die Europäische Union schickt derweil Unterstützung in die Türkei. Drei Löschflugzeuge, eines aus Kroatien und zwei aus Spanien, seien mobilisiert worden, hieß es in einer Mitteilung der EU-Kommission. Offiziellen türkischen Angaben zufolge wurden zudem Löschflugzeuge aus der Ukraine, Russland, dem Iran und Aserbaidschan angefordert.

Fünf Dörfer wurden evakuiert

Auch in Italien wüten die Feuer: Die italienische Feuerwehr zählte am Wochenende über 800 Brände, darunter in den südlichen Regionen Apulien, Kalabrien und Kampanien sowie im mittelitalienischen Latium mit Italiens Hauptstadt Rom. Allein 250 Brände waren es diesen Angaben zufolge auf Sizilien: Auf der bei Touristen beliebten Insel brachen demnach die meisten Feuer aus.

Auf dem griechischen Peloponnes mussten Einwohner und Touristen in Sicherheit gebracht werden: Fünf Dörfer und ein Badeort wurden nach Behördenangaben evakuiert – acht Menschen wurden mit Verbrennungen und Atemproblemen in Krankenhäuser eingeliefert. Ein Großbrand auf der Insel Rhodos konnte mit dem Einsatz von Löschflugzeugen und Hubschraubern gezähmt werden – die Situation auf der Insel sei schon "viel besser" als am Sonntag, erklärte der Gouverneur der Region Südliche Ägäis, Giorgos Hatzimarkos, am Montagmorgen. Das Feuer sei zurückgedrängt worden und "fast unter Kontrolle". Hotels und andere touristische Anlagen waren nicht betroffen, wie der Zivilschutz in Athen am Montag mitteilte.