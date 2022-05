Angreifer erschießt 14 Kinder und einen Lehrer an Grundschule

Das Weiße Haus teilte mit, dass PrĂ€sident Joe Biden ĂŒber den Vorfall unterrichtet worden sei. "Seine Gebete sind mit den Familien, die von diesem schrecklichen Ereignis betroffen sind", sagte Sprecherin Karine Jean-Pierre. Biden wolle sich spĂ€ter erneut Ă€ußern, hat aber bereits per VerfĂŒgung angeordnet, dass bis zum 28. Mai am Regierungssitz und öffentlichen Einrichtungen die US-Flagge auf halbmast gesetzt wird.

Angriff in Kirche in Kalifornien war offenbar politisch motiviert

Erst vor gut einer Woche hatte ein SchĂŒtze mit einem Sturmgewehr in Buffalo im US-Bundesstaat New York in einem Supermarkt das Feuer eröffnet und 13 Menschen getötet. Der 18-jĂ€hrige Beschuldigte wurde noch am Tatort festgenommen. Den Ermittlern zufolge war die Tat rassistisch motiviert – 11 der 13 Opfer waren schwarz.