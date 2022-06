Weltweit werden immer mehr Menschen in die Flucht getrieben, und ein Ende der Entwicklung ist nicht in Sicht. Dazu kommen der Klimawandel und explodierende Lebensmittelpreise .

Kriege, Konflikte und Krisen versch├Ąrfen die Fl├╝chtlingskrise weltweit. Inzwischen sind erstmals mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht, so viele wie nie seit dem Zweiten Weltkrieg, wie das UN-Fl├╝chtlingshilfswerk (UNHCR) in Genf berichtete. Die Organisation sprach in ihrem Weltfl├╝chtlingsbericht am Donnerstag von einem "dramatischen Meilenstein", der nicht zuletzt durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie die schwierige Lage in Afghanistan und anderen L├Ąndern erreicht worden sei.