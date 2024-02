Über den US-Präsidenten und die amerikanischen Nuklearwaffen wird in diesen Tagen heiß diskutiert. Das liegt aber nicht an Joe Biden, sondern an Donald Trump: Der hatte am Wochenende auf einer Wahlkampfveranstaltung öffentlich infrage gestellt, ob die USA Nato-Staaten in Europa verteidigen würden, wenn sie nicht genug Geld in ihre Verteidigung investieren. Trump hat darauf offenbar keine Lust. Stattdessen wolle er Staaten wie Russland zu einem Angriff auf die betroffenen Länder ermutigen.