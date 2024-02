Im September wird in Thüringen, Sachsen und Brandenburg gewählt. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) kennt den Kampf gegen die AfD aus seinem eigenen Bundesland. Ein Gespräch über alte Sorgen, neue Konkurrenten und unbekannte Kandidaten.

Die Elbe führt so starkes Hochwasser, dass man meinen könnte, die Staatskanzlei in Magdeburg nahe dem mächtigen Strom bekomme gleich nasse Füße. Der Hausherr macht auch den Eindruck, dass das Wasser hoch steht – politisch. Vor allem die Sorgen um den Standort Deutschland treiben Reiner Haseloff um, machen ihn impulsiv. Und dann sind da noch die Konkurrenten aus der AfD, derer sich seine Ministerpräsidentenkollegen in drei ostdeutschen Bundesländern erwehren müssen. Mehr als genug Stoff für ein ausführliches Gespräch in einem der prächtigen Zimmer des eindrucksvollen Bauwerks.

t-online: Herr Haseloff, können Sie uns Friedrich Merz erklären?

Reiner Haseloff: Was soll ich da erklären?

Erst sagt Herr Merz im Bundestag, der Kanzler solle der Union weitere Avancen zu einem Deutschlandpakt oder Ähnlichem ersparen. Und in der Woche darauf schreibt er Olaf Scholz einen Brief mit Vorschlägen, wie Deutschland wieder wirtschaftlich flottgemacht werden kann.

Das sind doch Spitzfindigkeiten. Dieses Land geht gerade in eine verhängnisvolle Richtung. Es geht wirtschaftlich bergab, und das kann einer Oppositionspartei nicht egal sein. Deshalb war es genau richtig, dass Friedrich Merz und Alexander Dobrindt diesen Brief mit Vorschlägen geschrieben haben. Es kann und darf so nicht weitergehen.

Ist es die Aufgabe der Opposition, die Hand in Richtung Ampel auszustrecken, um quasi mitregieren zu können?

Solche Berliner Spielchen interessieren mich im Moment nicht. Reden Sie hier mal mit Unternehmern. Unsere Wirtschaftskraft geht gerade verloren. Wenn eine Bundesregierung so taumelt wie die Ampel, dann ist es eine staatspolitische Verpflichtung der Opposition zu sagen: Leute, jetzt müssen wir handeln, sonst kriegen wir das Schiff nicht mehr flott.

Woran krankt es denn insbesondere?

Generell gilt: Wir brauchen eine gut gemachte und für die Menschen nachvollziehbare Politik. Wir müssen die illegale Migration in den Griff bekommen. Wir müssen Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass unsere Wirtschaft konkurrenzfähig bleibt. Wir müssen wieder zu Energiepreisen kommen, die für Bürger und Unternehmen bezahlbar sind. Wir müssen Menschen, die arbeitsfähig sind, auch in Arbeit bringen. Ein Beispiel: Im Kohleausstiegsgesetz ist das Ende der Braunkohlenutzung für 2038 festgeschrieben. Die Bundesregierung will aber einen Ausstieg bereits 2030. Von solider Realpolitik sind wir nicht nur in der Energiepolitik derzeit leider meilenweit entfernt.

In dem Papier steht auch schon eine Reihe von Vorschlägen. Unklar bleibt: Wer soll das alles bezahlen und wovon?

Zunächst einmal hat sich diese Bundesregierung viel um soziale Wohltaten gekümmert. Zum Beispiel geben wir nun knapp 50 Milliarden Euro für ein stark erhöhtes Bürgergeld. Wichtig wäre aber, dass wir auch Bürgergeldempfänger stärker fördern und fordern und in Arbeit bringen, egal welchen Pass sie besitzen.

Das ist es nun aber so und auch von der Union mal mitgetragen worden. Jetzt ist aber jetzt, und da ist mit der Schuldenbremse kein Spielraum mehr für Steuererleichterungen. Also: Weg mit der Schuldenbremse?

Die Schuldenbremse darf nicht zur Disposition gestellt werden. Aber sie ermöglicht, eine Notlage auszurufen, was wir in Sachsen-Anhalt auch schon gemacht haben. Im Bund würde sie sich aus den finanziellen Folgen des Ukraine-Kriegs, den Spätfolgen von Corona und einem wirklich dramatischen Absturz der Wirtschaft erklären. Wenn das keine Notlage ist, die das Land über Jahre und Jahrzehnte schädigt! Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, dann weiß ich auch nicht. Denn das geht sonst einher mit sinkendem Wohlstand und einer Destabilisierung der Demokratie. 31 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Bayern sind derzeit rechts von der CSU verankert. Ein Drittel der Bevölkerung hat die demokratische Mitte verlassen. Das muss doch alle Demokraten wachrütteln.

Was ist zu tun?