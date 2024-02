Es duftet schon auf dem Bürgersteig vor den Filialen: Rose, Granatapfel , Vanille. In vielen deutschen Innenstädten gehören die Geschäfte der Kosmetikkette The Body Shop dazu.

Doch das Unternehmen, das vor allem für Bodylotion und Duschgel in bunten Plastiktiegeln mit fruchtig-blumigem Geruch bekannt ist, ist in Schieflage geraten. Wie am Sonntag bekannt wurde, steht The Body Shop vor der Insolvenz. Zuerst berichtete der Sender Sky News. In England müssen die rund 200 Filialen hingegen schließen. Nur wenige Tage später folgt die Meldung, dass auch der deutsche Unternehmenszweig insolvent ist. Laut der "Wirtschaftswoche" wurde der Jurist Biner Bähr, Partner der Wirtschaftskanzlei White & Case, vom Amtsgericht Düsseldorf zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Ob eine Sanierung des Unternehmens gelingt, ist ungewiss; die Marktlage ist auch in Deutschland schwierig.